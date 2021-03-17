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中芯周子學：陸半導體銷售年增18% 晶片短缺史無前例

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
中國半導體行業協會理事長、中芯國際董事長周子學17日表示，晶片短缺「史無前例」。集微網
中國半導體行業協會理事長、中芯國際董事長周子學17日表示，晶片短缺「史無前例」。集微網

中國半導體行業協會理事長、中芯國際董事長周子學17日表示，去年大陸晶片產業銷售額增長17.8%，達到人民幣8,911億元，但晶片短缺「史無前例」。

集微網報導，周子學是在上海所舉辦的SEMICON CHINA 2021 開幕式上表示，對於半導體行業而言，疫情引發了宅經濟，強化了人們對於萬物互聯的需求，

因此去年全球半導體市場銷售額達到4,390億美元，年增6.5%。

他並引述中國半導體行業協會統計，去年中國半導體市場銷售額達到人民幣8,911億元，年增17.8%，這是全行業奮鬥的結果，預計2021年增長勢頭還會繼續。

周子學強調，半導體產業是高度國際化的產業，當前全球半導體的供應還是處於非常緊張的局面，尤其是汽車行業，下游整機行業受到半導體供應緊張影響，歷史上從未出現過如此嚴重的情況。

他指出，根據從業人員回憶，只有在1999年發生過類似局面，因此半導體產業是國際化產業，只有不斷強化半導體產業的開放、合作、創新和共同發展，才能有效緩解當前的局面，任何走向其他方向的做法都是錯誤的。

半導體 人民幣 疫情

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