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學者：陸穩就業轉向重視技職教育 以高科技產業增收入

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
學者17日指出，大陸「十四五」時期轉向重視高校與職業學校的技能教育，希望提高人民教育程度，進而投入到高科技產業中，有效提升民眾收入。（圖／取自界面新聞）
學者17日指出，大陸「十四五」時期轉向重視高校與職業學校的技能教育，希望提高人民教育程度，進而投入到高科技產業中，有效提升民眾收入。（圖／取自界面新聞）

中華經濟研究院學者17日指出，大陸「十四五」時期仍強調就業優先、改善人民收入，但過去大陸產業政策一直是先進製造業，較難吸納就業，「十四五」時期，大陸轉向重視高校與職業學校的技能教育，希望提高人民教育程度，進而投入到高科技產業中，有效提升民眾收入。

中經院17日舉行「展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢」研討會，中經院大陸經濟研究所副研究員溫芳宜表示，中國大陸過去幾年的產業政策，一直都是高科技產業或生產性服務業，對吸納就業沒有什麼幫助，因此，「十四五」時期，大陸重視批發零售、居家服務業如老人、幼兒照護，這類行業確實能夠吸納勞動力，但平均薪資卻低於平均水準，無法有效提升大陸人民收入。

溫芳宜說，因此，大陸現在比較強調高校與職業學校的技能教育，如今資訊服務業、金融服務業、科技服務業要求較高水準的教育，大陸希望提高民眾教育程度，進而投入到高科技產業中，提升人民收入。

溫芳宜指出，未來大陸收入是否能不集中在高收入人群之中，以及是否能擴大中等收入群體，大陸如何轉變整體產業政策以解決就業和收入分配問題，是大陸「十四五」時期必勝的關鍵，值得觀察。

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