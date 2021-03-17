中芯國際與深圳簽擴產協議 目標每月約4萬片12吋晶圓

中芯國際17日晚間發布公告，和深圳政府（透過深圳重投集團），擬以建議出資的方式經由中芯深圳廠進行擴產，生產28奈米及以上的積體電路和提供技術服務，目標實現最終每月約4萬片12吋晶圓的產能，預期將於2022年開始生產。

公告表示，待最終協議簽訂後，專案的新投資額估計為23.5億美元，各方的實際出資額將根據第三方公司對中芯深圳所作評估而定，中芯深圳將由中芯國際和深圳重投集團，分別擁有約55%，和不超過23%的權益。

中芯國際指出，透過把握深圳政府發展積體電路行業的機遇，滿足不斷增長的市場和客戶需求，推動公司的發展，中芯董事會認為建議於中芯深圳出資將擴展生產規模和提升奈米技術服務，從而獲得更高回報。

界面新聞報導，對於中芯國際本次重點生產的28奈米及以上的積體電路，市場預計所受來自美國方面的阻力不大。

第三方研究機構以賽亞調研（Isaiah Research）表示，預計美國會逐件審批中芯國際10奈米以上的設備耗材申請，關鍵的設備耗材可能還是會受到禁令限制，但28奈米以上的成熟製程設備耗材獲得出口許可的機會較大。

先前在美國禁令下，中芯國際採購的部分設備延遲已經交貨，今年2月5日，中芯國際聯席CEO趙海軍在業績電話會上表示，公司正在努力和美國的新任政府、供應商、律師等做交流，將繼續推動供應商申請出口許可。

根據工商資料顯示，中芯深圳於2008年成立，註冊資本11億美元，中芯集電投資（上海）持有18.14%股份，中芯國際控股持股比列為81.86%。

經營範圍包括半導體（矽及各類化合物半導體）積體電路晶片製造、針測及測試、測試封裝，與積體電路有關的開發、設計服務、技術服務、銷售自產產品。

目前中芯國際在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠，以及一座擁有實際控制權的300mm先進製程晶圓廠。

在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm晶圓廠；天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠；在江陰有一座控股的300mm合資凸塊加工廠。