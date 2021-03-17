陸金融監管再出手 禁小貸公司向大學生發網路消費貸款

大陸年輕人過度貸款消費的問題嚴重，大陸銀保監會等五部委17日發布「關於進一步規範大學生互聯網消費貸款監督管理工作的通知」（簡稱通知），要求加強大陸大學生網路消費貸管理，明確小額貸款公司不得向大學生發放網路消費貸款、未經相關監管部門設立的機構不得為大學生提供信貸服務。

據大陸銀保監會網站消息指出，通知指出，對於已發放的大學生網路消費貸款，督促小貸公司制定整改計畫，已放貸款原則上不進行展期，逐步消化存量業務，嚴禁違規新增業務。

通知還指出，部分大陸小額貸款公司以大學校園為目標，透過和科技公司合作等方式進行誘導性行銷，引誘大學生過度超前消費，導致部分大學生陷入高額貸款陷阱，侵犯其合法權益，引起惡劣的社會影響。

通知要求，小貸公司要加強貸款客戶身分的實質性核驗，不得將大學生設定為網路消費貸款的目標客戶族群，不得針對大學生族群精準行銷，不得向大學生發放網路消費貸款。

放貸機構外包合作機構要加強獲客篩選，不得採用虛假、引人誤解或誘導性宣傳等不正當方式誘導大學生超前消費、過度借貸。同時，未經大陸銀行業監督管理部門或地方金融監督管理部門批准設立的機構不得為大學生提供信貸服務。

通知還要求，要嚴格貸前資質審核，實質性審核辨識大學生身分和真實貸款用途，嚴格落實大學生第二還款來源，管控大學生信貸資質。

通知提到，既要嚴格貸前資質審核，也要加強貸後管理，妥善處理逾期貸款，規範催收管理。要加強大學生個人資訊安全保護，建立健全和嚴格執行保障資訊安全的規章制度，採取有效技術措施妥善管理大學生基本資訊，不得向第三方機構發送借款學生資料，不得非法洩漏、曝光、買賣借款學生資料。

此外，大陸各地對於利用大學生網路消費貸款惡意炒作、造謠生事的行為，主動發聲、澄清真相，共同營造良好輿論環境。

而對於大陸銀行業金融機構，通知表示，要嚴守風險底線，審慎開展大學生網路消費貸款業務；可開發針對性、差異化的網路消費信貸產品，遵循小額、短期、風險可控的原則，嚴格限制同一借款人貸款餘額和大學生網路消費貸款總業務規模。