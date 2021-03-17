學者示警：大陸「十四五」下台應防陸企併購及人才挖角

大陸「十四五」規劃持續擴大內需、強化科技產業自主發展，學者提醒，台灣會面臨紅色供應鏈競爭力提升及台商科技供應鏈被陸企併購等挑戰，需掌握我資本、人才與技術可能的流向，以及如何讓台灣保持優勢。同時，台灣應慎防人才遭對岸挖角，關鍵在於財富累積，而不是收入所得問題。

中華經濟研究院17日舉行「展望中國大陸十四五期間改革與發展趨勢」研討會，中經院大陸經濟研究所所長劉孟俊預期，大陸「十四五」規劃發展下，台灣會面臨紅色供應鏈的全球競爭力提升挑戰，部分台商為開發當地內需市場加速當地化發展，可能與陸企深度合作並納入紅色供應鏈行列。

劉孟俊舉例，中國去年逆轉擠進「財富」世界500強的企業數達124家，首度超越美國的121家，「代表中國規模擴大還是代表中國內需競爭力提升？」這是台灣將來必須面對的新挑戰。

同時，大陸的內需優勢將幫助其企業進行併購，跟著紅色供應鏈併購，變成一個新環境，在這種情況下，台灣人才、技術如何保持優勢，都是台灣企業需要面對的新環境。

此外，劉孟俊提到，中國可能會保持適當的人民幣強勢，在韓圜、日圓等影響，加上人民幣若不斷表現強勢，台灣出口產業如何強化效率和機會，也必須關注。

劉孟俊還強調，台灣應防止半導體人才遭對岸挖角，關鍵在於：第一，台灣是否容易財富累積？「現在如果你有辦法讓我所得不見得最高，但在台灣是財富累積最容易的地方，那這樣就有吸引力。」

第二，任何一個人才被挖角都不是孤家寡人。「你挖人過去其實是挖他全家，那在台灣有好的健保、好的社會安全體系、治安比較好，你在這邊家庭生活比較愉快，這個就是家庭的價值，要留人一定要這樣子。」

第三，企業要自己努力。劉孟俊說，其實關鍵在於高管，高管清楚公司一個完整的技術團隊需要哪些人，而這些人都是高管的人脈，高管被挖角後會影響整個公司營運。

劉孟俊補充，留住人才除了上述誘因外，台灣企業能否提供高階主管在企業內或體制外的創業空間，也是重要因素。