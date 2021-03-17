拼多多財報虧損 黃崢辭董座

拼多多17日晚間在美股盤前公布財報，去年第4季營收人民幣265.5億元（新台幣1,141.6億元），年增146%，超過市場預期，股價在美股盤前漲5%，但在傳出董事長黃崢辭職後，股價下跌3%。

去年第4季淨虧損人民幣13.6億元，去年同期為虧損人民幣17.52億元；界面新聞報導，拼多多公布財報的同時，拼多多董事長黃崢發布2021年度致股東信，宣布董事會已批准辭任董事長，由現任CEO陳磊接棒。

黃崢在致股東信中表示，行業競爭的日益激烈甚至異化，意識到傳統的以規模和效率為主要導向的競爭有其不可避免的問題，要改變就必須在核心科技和其基礎理論上尋找答案。

黃崢表示，辭任董事長後，自己將更多結合個人終身興趣，致力於食品科學和生命科學領域的研究。

拼多多去年全年營收人民幣595億元，上年同期為人民幣301.42億元；去年全年淨虧損人民幣71.8億元，上年同期淨虧損人民幣69.68億元。

拼多多活躍買家數7.88億，超過阿里巴巴。

拼多多營收增長主要源於線上行銷技術服務收入的強勁增長以及新增商品銷售所產生的收入。

去年第4季，平台線上行銷技術服務收入為人民幣189.22億元，年增95%；平台商品銷售收入為53.578億元。