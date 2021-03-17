陸去年晶片產業銷售額增近18% 達3.8兆元

大陸半導體行業協會理事長周子學今（17）日在論壇上稱，去年大陸晶片產業銷售額增17.8%，達人民幣8,911億元（約新台幣3.8兆元）。對於全球晶片短缺問題，他形容是「史無前例」，並指國際合作是解決晶片危機的唯一途徑。

全球半導體觀察網報導，半導體行業盛會SEMICON China 2021今日在上海新國際博覽中心正式開幕。周子學致辭中表示，去年全球半導體市場銷售額達4,390億美元，年增6.5%。而大陸半導體行業協會的初步數據，去年大陸半導體產業收入人民幣8,911億元，年增17.8%，他預計2021年半導體行業的增長勢頭仍將繼續。

他稱，雖然全球經濟受到疫情影響，但全球半導體產業發展依然良好，疫情引發宅經濟，強化了人們對於萬物互聯的需求，半導體行業面臨難逢的的市場機遇。

「半導體產業是高度國際化的產業，目前全球半導體供應非常緊張」周子學說，汽車、整機等下游行業受半導體產能供應緊張影響，歷史上沒有這麼嚴重過，回顧過去，只有在1999年曾經發生過類似的緊張局面。

他強調，半導體產業是高度國際化的，唯有不斷強化半導體產業的開放、合作、創新和共同發展，才能緩解這種局面。