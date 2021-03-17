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談香港 張曉明引港媒老闆稱「迷路何不回原點再出發」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸港澳辦副主任張曉明。（香港電台）
大陸港澳辦副主任張曉明。（香港電台）

香港出席選制修改座談會的大陸港澳辦副主任張曉明表示，不少參與座談及訪談的人士表示，經歷了修例風波及區議會選舉後，對香港現存問題看得更清晰，他們說不能夠讓香港繼續被極少數反中亂港勢力操弄的政治議題牽著走，不能讓香港政治民生議題被他們的政治利益綁架。

據香港電台報導，張曉明引述有傳媒老闆在座談會提到「如果已經迷路、前路不通，為何不下決心回到原點，抓緊正確路徑再重新出發」，他認為這句話對所有人都有啟發意義。

張曉明說，相信隨著《香港國安法》的實施，隨著下一步特區選舉制度獲完善，香港社會政治大環境必然有大改善，特區政府有更好條件解決經濟民生問題，包括住房難及就業難的問題，香港一定會重回正軌，實現大亂後應有的大治。

香港 國安法

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