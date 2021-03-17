陸通報鳳梨不合格批數比農委會數字多1倍 陳吉仲說明

大陸國台辦今天表示，去年大陸向台灣通報28批次台灣鳳梨不合格，提醒要加強源頭管理，但是一直未得到改善。不過，依據農委會先前說法，驗出不合格的為13批次，為何出現落差？農委會主委陳吉仲今天說，有幾批是留在中國海關，後續檢驗批數可以完全公開，但重要的是，中國的處理完全不符合國際貿易規定。

大陸這個月起暫停輸入台灣鳳梨，引發極大風波。國台辦今天舉行記者會，發言人朱鳳蓮提到去年向台灣方面通報28批次台灣鳳梨不合格情況，提醒加強源頭管理，但不合格情況一直未得到改善，經風險評估，台灣鳳梨傳帶植物疫情的風險很高，為防範植物疫情傳入，保護大陸農業生產和生態安全，根據相關法律法規，暫停台灣鳳梨輸入。

不過，農委會先前曾說明，去年全年被中方通報13件，其中2月、3月各一件，4月8件，8月又出現2件、10月1件，在全面加強改善後，已連續4個月未接到通報，顯示改善有所成效。

為何雙方對於鳳梨檢驗不合格的批次數字出現落差？農委會主委陳吉仲今天說，今年2月25日接獲中國海關總局通知的時候，確認是13批，但後續有幾批是留在中國海關。他說，後續檢驗的批數，還是可以做完全地公開，很樂意請防檢局再重新公布。

陳吉仲說，更重要的是，中國這樣的處理是完全不符合國際貿易的規定，我們還是會按照世界貿易組織的國際貿易規定，請防疫檢疫的對口單位可以具體回應我們這個部分，雙方是不是應該要有機會，來共同解決這個問題。