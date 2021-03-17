聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸通報鳳梨不合格批數比農委會數字多1倍 陳吉仲說明

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
農委會主委陳吉仲（右2）今天赴花蓮秧悅美地度假酒店出席活動。 （記者王燕華／攝影）
農委會主委陳吉仲（右2）今天赴花蓮秧悅美地度假酒店出席活動。 （記者王燕華／攝影）

大陸國台辦今天表示，去年大陸向台灣通報28批次台灣鳳梨不合格，提醒要加強源頭管理，但是一直未得到改善。不過，依據農委會先前說法，驗出不合格的為13批次，為何出現落差？農委會主委陳吉仲今天說，有幾批是留在中國海關，後續檢驗批數可以完全公開，但重要的是，中國的處理完全不符合國際貿易規定。

大陸這個月起暫停輸入台灣鳳梨，引發極大風波。國台辦今天舉行記者會，發言人朱鳳蓮提到去年向台灣方面通報28批次台灣鳳梨不合格情況，提醒加強源頭管理，但不合格情況一直未得到改善，經風險評估，台灣鳳梨傳帶植物疫情的風險很高，為防範植物疫情傳入，保護大陸農業生產和生態安全，根據相關法律法規，暫停台灣鳳梨輸入。

不過，農委會先前曾說明，去年全年被中方通報13件，其中2月、3月各一件，4月8件，8月又出現2件、10月1件，在全面加強改善後，已連續4個月未接到通報，顯示改善有所成效。

為何雙方對於鳳梨檢驗不合格的批次數字出現落差？農委會主委陳吉仲今天說，今年2月25日接獲中國海關總局通知的時候，確認是13批，但後續有幾批是留在中國海關。他說，後續檢驗的批數，還是可以做完全地公開，很樂意請防檢局再重新公布。

陳吉仲說，更重要的是，中國這樣的處理是完全不符合國際貿易的規定，我們還是會按照世界貿易組織的國際貿易規定，請防疫檢疫的對口單位可以具體回應我們這個部分，雙方是不是應該要有機會，來共同解決這個問題。

鳳梨 農委會 海關

延伸閱讀

花3億買農產堆肥 藍轟陳吉仲「三撒部長」

越南進口蚵增260倍 陳吉仲：已要求提供產地證明

北埔、峨眉領嘸停灌補助 農委會：制度上第一次遇到

玉米旱災補助拖5個月 農委會：再兩周時間解決

相關新聞

陸通報鳳梨不合格批數比農委會數字多1倍 陳吉仲說明

大陸國台辦今天表示，去年大陸向台灣通報28批次台灣鳳梨不合格，提醒要加強源頭管理，但是一直未得到改善。不過，依據農委會先...

鳳梨禁輸陸 朱鳳蓮：陸已通報28批次不合格 台已讀不回

大陸暫停台灣鳳梨輸入後，台灣農委會質疑，大陸去年就檢疫出台鳳梨不合格，為何臨時宣布禁止輸入。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（1...

封殺台鳳梨後 釋迦、蓮霧是下一批？國台辦回應

大陸封殺台灣鳳梨後，市場傳出下一個目標為釋迦、蓮霧等，對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17）日回應，是否暫停台灣鳳梨製品...

華為開收5G專利費 單支手機許可費上限71元

華為16日宣布從今年起開始在5G領域收取專利費用，將對單支手機專利許可費上限為2.5美元（新台幣71元），並提供適用於手...

阿里旗下UC瀏覽器 被大陸應用商店封殺

大陸央視報導「誤導性在線醫療廣告」的專題，政府盯上阿里巴巴旗下UC瀏覽器，並被華為、小米和騰訊等大陸應用商店封殺。

陸電動車廠「法拉第未來」中國區CEO 陳雪峰升任

大陸電動車廠、樂視網前董事長賈躍亭創辦的電動汽車公司法拉第未來（Faraday Future，簡稱：FF）今（17）日宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。