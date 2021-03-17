鳳梨禁輸陸 朱鳳蓮：陸已通報28批次不合格 台已讀不回

大陸暫停台灣鳳梨輸入後，台灣農委會質疑，大陸去年就檢疫出台鳳梨不合格，為何臨時宣布禁止輸入。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17）日回應，去年大陸已向台灣通報28批次鳳梨不合格情況，提醒加強源頭管理。遺憾的是，不合格情況一直未得到改善，台灣方面沒有任何回覆。

人民網報導，朱鳳蓮表示，此次大陸暫停台灣地區鳳梨輸入，是為了保障農業生產和生態安全採取的正常的防範舉措，是完全合理、必要的。民進黨當局把技術性問題泛政治化，惡意抹黑大陸，自己關上解決問題的大門。從源頭上解決農產品安全問題並不難，關鍵是民進黨當局沒有絲毫為台灣農民著想的意願。做些吃鳳梨的表面文章，不過是要蒙混過關而已。

朱鳳蓮說，經風險評估，台灣地區鳳梨傳帶植物疫情的風險很高。為防範植物疫情傳入，保護大陸農業生產和生態安全，根據相關法律法規，有關方面暫停台灣地區鳳梨輸入。這是正常的生物安全防範舉措，科學合理。

朱鳳蓮稱，多年來，大陸方面一直高度重視台灣農民的利益福祉，積極採取措施為台灣農民排憂解難，協助拓展大陸市場。台灣地區農產品滯銷時，及時伸出援手，幫助台灣農民渡過難關，使他們獲得好處。