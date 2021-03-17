阿里旗下UC瀏覽器 被大陸應用商店封殺

大陸央視報導「誤導性在線醫療廣告」的專題，政府盯上阿里巴巴旗下UC瀏覽器，並被華為、小米和騰訊等大陸應用商店封殺。

報導稱，在瀏覽器中搜索關鍵詞時，用戶可能會進入私立醫院的頁面，而不是公立醫院的頁面。包括華為、小米和騰訊在內的大多數大陸應用商店都封殺UC瀏覽器顯示「服務調整，暫不提供下載」，或者將其刪除。這種措施可能是暫時性的，是一種懲戒措施。不過，蘋果App Store則仍然可下載UC瀏覽器。

對此，UC瀏覽器的研發公司回應，為此類廣告道歉並承諾將會採取改進措施。

華爾街日報日前報導，擔心阿里巴巴對輿論的影響越來越大，大陸政府要求阿里巴巴放棄媒體資產，其中有印刷出版物，社交網絡，廣播平台和廣告。譬如，阿里巴巴持有微博和南華早報的股份。