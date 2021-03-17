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陸電動車廠「法拉第未來」中國區CEO 陳雪峰升任
大陸電動車廠、樂視網前董事長賈躍亭創辦的電動汽車公司法拉第未來（Faraday Future，簡稱：FF）今（17）日宣布，陳雪峰出任FF中國區CEO，並向FF全球CEO畢福康直接彙報。
澎湃新聞報導，陳雪峰將全面負責包括相關項目落地、生產策略、本地化產品開發以及用戶生態構建等全部FF大陸區相關業務。此外，陳雪峰也將會成為FF全球合夥人。
陳雪峰簡歷顯示，曾在長安福特、長安馬自達、福特亞太設計中心和奇瑞捷豹路虎任職。2013年1月，陳雪峰先生加入奇瑞捷豹路虎汽車有限公司，擔任製造執行副總裁，2015年11月，他晉升為執行副總裁。
FF正在全力推進電動汽車產品FF 91交付相關工作以及大陸業務的全面落地，陳雪峰的加盟，將加速FF 91登陸大陸市場，有利FF中美雙主場戰略的落地。
此外，FF近日啟動與Property Solutions Acquisition Corp.的合併交易。該交易預計將於第2季完成，之後，FF將在美國納斯達克上市交易，股票代碼為 FFIE。
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