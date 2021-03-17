快訊

里民出遊撞山壁釀6死39傷 侯友宜點名：遊覽車公司要負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸電動車廠「法拉第未來」中國區CEO 陳雪峰升任

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
陳雪峰出任FF中國區CEO。（澎湃新聞）
陳雪峰出任FF中國區CEO。（澎湃新聞）

大陸電動車廠、樂視網前董事長賈躍亭創辦的電動汽車公司法拉第未來（Faraday Future，簡稱：FF）今（17）日宣布，陳雪峰出任FF中國區CEO，並向FF全球CEO畢福康直接彙報。

澎湃新聞報導，陳雪峰將全面負責包括相關項目落地、生產策略、本地化產品開發以及用戶生態構建等全部FF大陸區相關業務。此外，陳雪峰也將會成為FF全球合夥人。

陳雪峰簡歷顯示，曾在長安福特、長安馬自達、福特亞太設計中心和奇瑞捷豹路虎任職。2013年1月，陳雪峰先生加入奇瑞捷豹路虎汽車有限公司，擔任製造執行副總裁，2015年11月，他晉升為執行副總裁。

FF正在全力推進電動汽車產品FF 91交付相關工作以及大陸業務的全面落地，陳雪峰的加盟，將加速FF 91登陸大陸市場，有利FF中美雙主場戰略的落地。

此外，FF近日啟動與Property Solutions Acquisition Corp.的合併交易。該交易預計將於第2季完成，之後，FF將在美國納斯達克上市交易，股票代碼為 FFIE。

福特 電動汽車 公司法

延伸閱讀

經濟日報社論／電動車產業化 政府應拉一把

新世代Discovery Sport與Range Rover Evoque將搭載全新油電底盤！

電動汽車產業夯 鋰電池成「新黃金」

電動車廠Canoo 最快2023年電動皮卡開始交車

相關新聞

成都富士康、昆山緯創 入選燈塔工廠

世界經濟論壇15日宣布15家入選「燈塔工廠」的企業，其中包括成都富士康及昆山緯創。

阿里巴巴 傳被迫出售媒體資產

華爾街日報報導，阿里巴巴已收到通知，被要求出售旗下媒體資產，因為大陸政府逾來逾忌憚科技巨頭對輿論日益增強的影響力。

台青初入職場 人才驛站當主管

在福州晉安區兩岸社區交流中心「榕台交流人才驛站」，台灣青年施筱筱打開手機展示她最近在忙著推進的工作——搭建一個「台陸圈」...

華為開收5G專利費 單支手機許可費上限71元

華為16日宣布從今年起開始在5G領域收取專利費用，將對單支手機專利許可費上限為2.5美元（新台幣71元），並提供適用於手...

阿里旗下UC瀏覽器 被大陸應用商店封殺

大陸央視報導「誤導性在線醫療廣告」的專題，政府盯上阿里巴巴旗下UC瀏覽器，並被華為、小米和騰訊等大陸應用商店封殺。

陸電動車廠「法拉第未來」中國區CEO 陳雪峰升任

大陸電動車廠、樂視網前董事長賈躍亭創辦的電動汽車公司法拉第未來（Faraday Future，簡稱：FF）今（17）日宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。