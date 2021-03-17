互聯網大咖 都想掌握話語權

大陸互聯網巨頭包括騰訊、百度、字節跳動，早就觸手伸向傳媒領域，建立龐大的媒體帝國，巨頭為何對媒體如此的癡迷？專家指出，因為獲得了媒體就獲得了話語權，進而便可以影響、引導，甚至控制輿論和公眾注意力。

騰訊最著名的產品是微信和QQ。微信和WeChat的合併月活躍帳戶數已達12.1億，憑藉微信和QQ的巨大流量，騰訊系產品包括騰訊新聞、天天快報、微信公眾號、騰訊視頻、騰訊微視、QQ門戶，企鵝號等遍地開花。

騰訊還投資傳統紙媒和新媒體，包括大陸西南地區最大報業集團成都商報、每日經濟新聞；財新傳媒旗下包括財新網、財新雜誌、中國改革雜誌，還涉入知名的網路問答社區知乎，騰訊投資的傳媒還遍及大江南北，包括重慶日報大渝網、河南日報大豫網、南方日報大粵網等，和新京報成立合資公司建立京津冀門戶的大燕網等。

百度更不遑多讓，旗下的百度新聞是大陸最大的中文新聞搜索平台，每天發布熱搜新聞，新聞源包括500多個權威網站，影響力不容小覷。