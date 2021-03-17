去年涉案逾1822億元 上海金融案續增

上海金融法院表示，該院2020年案件數量持續上升，全年涉案標的總額逾1822億元（人民幣，下同）。

中新社報導，上海金融法院是中國首家金融專門法院。上海金融法院副院長蕭凱表示，2020年，儘管受到新冠肺炎疫情衝擊，但資本市場案件數量仍然快速上升、案件輻射面日益擴大，上海金融法院案件總體呈現數量多、類型新、標的額高、執行難度大等特點。

數據顯示，上海金融法院2020年全年總共受理各類金融案件7230件，案件類型主要為證券虛假陳述、金融借款、融資租賃案件。

與此同時，新類型、大標的額案件不斷湧現。蕭凱介紹，2020年全年涉案標的總額1822.22億元，同比2019年增長14.51%，其中爭議標的額最高的一起金融借款案件達47億元。