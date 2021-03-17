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德陽東汽餘熱發電機組 肯亞投運

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
德陽東汽研發的汽輪專案餘熱發電機組，是東汽首次出口非洲且成功投運的工業汽輪機，圖為投運現場。圖／本報四川德陽傳真
德陽東汽研發的汽輪專案餘熱發電機組，是東汽首次出口非洲且成功投運的工業汽輪機，圖為投運現場。圖／本報四川德陽傳真

由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）自主研發製造的肯亞NCCL專案1×13.5MW汽輪專案餘熱發電機組，近日順利投運，各項指標優良。該項目是肯亞首個水泥餘熱發電項目，也是東方汽輪機首次出口非洲且成功投運的工業汽輪機。

該機組採用國際先進技術設計製造的中溫、低壓、直接空冷凝汽式汽輪機組，額定功率為13.5MW。項目在原有的通流設計平台上，兼顧機組使用可靠性前提下，再次極大地提升機組的經濟性，進一步拓展「德陽造」在海外業務，提升影響力。

東方汽輪機始建於1966年，位於四川省德陽市，是大陸從事電站動力設備和新能源領域開發與製造的國有大型骨幹企業，也是大陸最大的發電設備製造企業之一。進入2021年以來，東方汽輪機工業透平產業新增簽約訂單超14億元人民幣。其中，河北津西鋼鐵1×135MW超超臨界煤氣發電EPC項目，是大陸首家提供鋼鐵煤氣餘熱發電行業最高參數發電設備工程，標誌著東方汽輪機持續優勢領跑鋼鐵餘氣餘熱發電行業。

肯亞 非洲

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