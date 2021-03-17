接大單 富智康河北廠急招20多類員工

鴻海集團旗下富智康大陸河北廊坊廠區傳出接獲大訂單，近日緊急招募20多類工種員工。

中央社報導，富智康廊坊廠區近日接獲新訂單，訂單規模大，因此積極招募員工。至於客戶性質，消息人士透露是大陸本土手機客戶，但未進一步透露相關細節。

法人指出，富智康廊坊廠區主要生產小米、魅族、酷派等中國品牌手機和平板電腦等產品。

根據資料，富智康15日開始在大陸各大招募網站急聘員工，招募工種包括普工、生技、品質檢驗、帳務、物料管控、組裝裝配、測試、數據處理、設備操作、倉儲管理、包裝工等；3個月後轉正職每月綜合工資可到人民幣5000元到6000元，若加上津貼、獎金、加班費等，每月工資上看8500元。

河北廊坊廠區是富智康在大陸的總部廠區，2006年底富智康投資河北省廊坊市龍河工業區，專門從事手機消費電子產品生產製造，2008年落成投產；目前職員工人數達5萬多人，是華北重要的手機製造基地。

富智康廊坊廠區後續也規劃二期和三期用地建設，屆時員工總人數可到15萬人，擴大無線通訊機構產品事業群（WLBG）及網絡連接產品事業群（NWInG）。