台青視頻打天下 美食教程圈粉

股票交易員、地攤攤主、帽子店老闆、健身教練、視頻博主……，這些看似毫無關聯的職業，都是1988年在台灣高雄出生的蔣成圃身上的工作標籤。大學畢業後，蔣成圃一度對自己未來發展方向感到迷茫，但生性果敢自信的他，沒有因彷徨停下腳步，反而通過不斷開拓進取，在大陸尋找到屬於自己的工作天地。

蔣成圃2012年從台北銘傳大學財務金融系畢業，到2018年的6年時間裡，他不斷轉換職業，追尋自我。

蔣成圃的創業過程一波三折。在地攤生意走上正軌後，決定辭掉銀行工作，將地攤生意壯大為一間坐落於台北西門町的帽子店。就在民宿和帽子店的生意蒸蒸日上之際，他的身體卻亮起了紅燈，免疫力急轉直下，這讓他陷入了迷茫；要放棄高壓的創業工作嗎？如何兼顧身體與工作？

通過鍛鍊提高免疫力的過程中，蔣成圃對身體機能的運作產生濃厚的興趣。在朋友的鼓勵下，他鑽研健身理論，結合實操，一舉考取了國際健身界四大執業證照之一的ACE私人教練證書（American Council on Exercise）。

「相較於台灣，大陸健身行業發展空間更廣闊。我自認為水準不錯，就想把健身作為踏入北京的跳板。」取得證書的蔣成圃，轉讓帽子店，留下民宿給父母打理，選擇來北京當個「北漂」。

「加油、再來一個！」這種充滿力量的鼓勵聲，在蔣成圃的健身課中從不間斷。但他也深知健身教練這個行業並非最終歸宿，疫情期間，中斷健身教練工作的他，又找到轉行的機會。「油熱後放進大片洋蔥爆香……」，「母親牌」咖哩飯既化解蔣成圃的思鄉情，也激發他想與更多大陸朋友分享台灣菜的心情。美食教程視頻，為蔣成圃吸引了近萬粉絲。

蔣成圃坦言，視頻行業競爭壓力很大，雖說運氣是成功不可或缺的因素，但只有行動才有機會成功。粉絲的回應，讓他在這條路上不孤單；他相信這些陪伴，可以讓他堅持下去。

登陸3年的蔣成圃已適應大陸生活節奏。對於未來，他信心滿滿表示，他祖籍江蘇，而台灣是他成長的家鄉，「希望我在抖音、B站的視頻，能得到大家的喜愛，讓它成為兩岸同胞互相了解、減少隔閡的一座橋梁。」