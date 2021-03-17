「黑科技」成電力行業新寵。國網山西省電力公司太原供電公司（下稱國網太原供電公司）表示，該公司實現山西首例機器人帶電接火作業，為該省送電加速。

中新社報導，近年來，機器人在各行各業中得到廣泛應用，配網帶電作業機器人成為中國電力行業的新寵。2020年，此款機器人在上海、浙江、安徽、寧夏、青海等地陸續上崗。

國網太原供電公司運檢部負責人呂松波表示，該公司投入使用的10千伏帶電作業機器人，配置三維環境建模、視覺識別、多傳感器融合、智能路徑規劃等先進智能核心技術，可實現對導線的自主識別定位和作業路徑規劃，從而代替人工完成剝線、穿線和搭火等工作。

利用機器人可減輕作業人員勞動強度，避免人身安全風險，縮短高空作業時間，提高帶電作業效率。