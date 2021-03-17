聽新聞
test
0:00 / 0:00

山西機器人帶電接火

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「黑科技」成電力行業新寵。國網山西省電力公司太原供電公司（下稱國網太原供電公司）表示，該公司實現山西首例機器人帶電接火作業，為該省送電加速。

中新社報導，近年來，機器人在各行各業中得到廣泛應用，配網帶電作業機器人成為中國電力行業的新寵。2020年，此款機器人在上海、浙江、安徽、寧夏、青海等地陸續上崗。

國網太原供電公司運檢部負責人呂松波表示，該公司投入使用的10千伏帶電作業機器人，配置三維環境建模、視覺識別、多傳感器融合、智能路徑規劃等先進智能核心技術，可實現對導線的自主識別定位和作業路徑規劃，從而代替人工完成剝線、穿線和搭火等工作。　　

利用機器人可減輕作業人員勞動強度，避免人身安全風險，縮短高空作業時間，提高帶電作業效率。

上海

延伸閱讀

陸官方繼續發布沙塵暴預警 沙塵主體已離開北京

十年最強 沙塵暴襲北京

工商協進會喊考慮重啟核電 經濟部：核電無法成為選項

鴻海山西深圳事業群招募員工 因應iPhone生產

相關新聞

成都富士康、昆山緯創 入選燈塔工廠

世界經濟論壇15日宣布15家入選「燈塔工廠」的企業，其中包括成都富士康及昆山緯創。

阿里巴巴 傳被迫出售媒體資產

華爾街日報報導，阿里巴巴已收到通知，被要求出售旗下媒體資產，因為大陸政府逾來逾忌憚科技巨頭對輿論日益增強的影響力。

台青初入職場 人才驛站當主管

在福州晉安區兩岸社區交流中心「榕台交流人才驛站」，台灣青年施筱筱打開手機展示她最近在忙著推進的工作——搭建一個「台陸圈」...

台青視頻打天下 美食教程圈粉

股票交易員、地攤攤主、帽子店老闆、健身教練、視頻博主……，這些看似毫無關聯的職業，都是1988年在台灣高雄出生的蔣成圃身...

德陽東汽餘熱發電機組 肯亞投運

由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）自主研發製造的肯亞NCCL專案1×13.5MW汽輪專案餘熱發電機組...

深汕特別合作區 助推深圳發展

從過去落後的粵東「經濟洼地」，到歷經體制機制調整為「粵港澳大灣區核心引擎」深圳的一塊「飛地」，深汕特別合作區正展現出強勁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。