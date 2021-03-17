福建首富縣 晉江第50家企業掛牌上市

大陸著名僑鄉、福建省「首富縣」晉江16日迎來第50家上市企業。久久王食品國際有限公司在香港聯合證券交易所主板掛牌上市。

中新社報導，晉江作為「大陸全國食品工業強縣」，食品產業產值已超五百億元人民幣。晉江市常務副市長李自力表示，根據十四五規劃，晉江將打造食品千億級產業，「開局之年久久王成功上市是晉江市食品產業的開門紅」。

成立於1999年的久久王，主要生產及銷售甜食產品，包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果以及硬糖等。久久王此番上市共發行1.98億股（含香港公開發售股份和國際配售股份），每股定價0.75港元。企業計劃將本次募資所得用於產能擴充、更換現有生產線機器、償還部分銀行貸款、加強營銷力度及一般營運資金。

久久王食品創始人兼董事會主席鄭振忠表示，將充分利用資本市場平台優勢，銳意進取、闊步前行。

自此，資本市場「晉江板塊」已有境內外上市公司50家，首發融資金額超200億元（人民幣，下同），再融資近550億元，併購重組交易額近600億元，上市公司總市值超3500億元，另有7家企業首發申請已報證監部門或證券交易所審核，近100家優質企業納入上市和掛牌後備資源庫。

晉江已孕育出恒安、安踏、利郎、柒牌、七匹狼、特步、盼盼等眾多知名民營企業品牌，也是「中國民營經濟大市」泉州企業上市融資的主力軍。2020年，泉州新增3家上市企業，均來自晉江。其中，海納機械、易和國際2家企業在香港上市，舒華體育在A股主板上市。