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台青初入職場 人才驛站當主管

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
台灣青年施筱筱。（福建日報）
台灣青年施筱筱。（福建日報）

在福州晉安區兩岸社區交流中心「榕台交流人才驛站」，台灣青年施筱筱打開手機展示她最近在忙著推進的工作——搭建一個「台陸圈」小程序平台。平台上有生活、情感、服務、創業、就業、就學等板塊，台胞可以在其中談天說地，分享經驗，瞭解證照辦理流程，乃至分享日常生活。　　

中新社報導，施筱筱說，這是一個兩岸小夥伴交流的互動平台，他們先期計劃在福州、平潭打造「榕台社區」和「嵐台社區」，把在地的台灣人才聚集起來，資源整合，互惠互利，再逐步形成融合大陸台商台胞的虛擬社區。

出生於花蓮的「90後」台青施筱筱，因為父母在大陸經商的關係，小時候常常來大陸。那時候總是去廣東，對大陸的初印象是「東西很好吃，城市也很發達」。施筱筱回憶道。到大陸讀書、看看外面的世界一直是她的夢想。高中的時候，施筱筱如願來到大陸就讀，並在畢業後考上了暨南大學廣告學專業。　　

畢業年剛好碰上新冠肺炎疫情，兩岸人員往來受阻，施筱筱也一時不知何去何從，輾轉於閩粵兩省，一直未找到心儀的工作。「剛好這時候有一個大學台灣學生會的朋友在福建工作，向我推薦了台陸通」。抱著試試看的心態，施筱筱投遞了簡歷。

「台陸通」公共信息服務平台是大陸首個跨海峽服務的公共信息服務平台，利用大數據、互聯網技術，為台胞提供便利服務。去年，在疫情期間，「台陸通」向台胞推出「帶薪實習實訓計劃」，並上線「面試寶」引才平台，讓台胞可以與企業面試人員通過視頻面試，實現「線上求職」。　　

經過兩輪線上面試，施筱筱收到了福州市人才集團發來的錄取通知，聘任她為福州兩岸社區交流中心「榕台交流人才驛站」主管。在平潭經過為期一周的培訓後，她於去年12月1日正式入職。　　

施筱筱的工作內容主要是為在榕工作的台灣人才提供一站式服務，包括辦理職業資格證書、代繳社醫保等業務。工作三個多月以來，她辦理最多的就是各類就業、創業補貼的申領。　

當前，福州市人才集團聯手「台陸通」，整合優勢資源，打造「兩岸人才交流服務綠色通道」，為更多的台灣人來大陸找工作、創業提供便利與服務。

施筱筱說，目前雙方建立的職缺庫有2000多個崗位、人才庫已經入駐了1000多名台灣人才。

台灣人 面試

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