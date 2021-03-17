深汕特別合作區 助推深圳發展

從過去落後的粵東「經濟洼地」，到歷經體制機制調整為「粵港澳大灣區核心引擎」深圳的一塊「飛地」，深汕特別合作區正展現出強勁增長勢頭，助推深圳這個「引擎」在帶動粵港澳大灣區實現高質量發展中迸發更大動能。

新華社報導，統計數據顯示，深汕特別合作區2020年經濟總量54.04億元，同比增長5%。隨著騰訊雲計算數據中心、華潤新一代數據中心、哈工大機器人集團（深汕）機器人創新基地等的相繼入駐，機器人、大數據、新材料等產業集群在這裡正加速集聚。

同時，這裡不少規模以上產業也在「快馬加鞭」建設之中。2020年，深汕特別合作區新增供地產業項目7個，新動工15個，新增規模以上工業企業6個。截至目前，合作區供地產業項目累計96個，其中已投產30個，計劃總投資超過528億元，全部達產後預計年產值近千億元。

讓人很難想象的是，這裡10多年前還是粵東的「經濟洼地」。廣東省汕尾市是革命老區，經濟底子較弱。10多年前，汕尾海豐縣設立了大朗（海豐）產業轉移工業園，當時鎮域經濟強勁的東莞大朗鎮，在「騰籠換鳥」政策背景下，將一些勞動密集型產業向這裡轉移。

隨後，這裡調整為深圳（汕尾）產業轉移工業園，由深圳、汕尾兩市共同管理，傳統機制存在不少治理難題。在廣東省的不斷探索下，2018年12月，深圳市深汕特別合作區正式掛牌成立，這塊距深圳100多公里、中間隔著惠州市的「飛地」，成為深圳市的一個功能區。

事實上，深圳長期以來面臨城市治理承壓明顯、發展空間不足等挑戰。總面積達468.3平方千米的深汕特別合作區，相當於深圳面積的四分之一，也為深圳帶來了新的發展承載平台。

對不少汕尾企業家來說，深汕特別合作區更將輻射帶動汕尾的製造業、旅遊業等產業，架起大灣區與粵東西北的協調發展「橋梁」。

現在，深圳正根據集中連片和產業匹配原則，採取結對幫扶深汕特別合作區4鎮30個村的模式，統籌推進產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興。

在深汕特別合作區（南山）高新產業園，通過深圳「創新高地」南山區的結對幫扶，探索出了「總部+基地」「研發+生產」「智慧+運用」的建設思路。

承接這個產業園建設運營工作的深匯通投資控股公司負責人表示，產業園將引進南山具有高新技術、規模品牌、發展前景的產業項目，計畫3月24日啟動土方平整工作。產業園已同步開展招商對接工作，意向入園企業3家，預計年產值10億元。