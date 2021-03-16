陸廠預期 未來兩、三年全球手機晶片都將緊缺

「缺芯」已不僅是華為面臨的問題。大陸手機大廠OPPO副總裁劉波指出，目前全球晶片供應鏈體系非常脆弱，預期未來兩、三年手機晶片供應鏈都會很緊張。大陸證券時報指出，小米、一加、realme、vivo等手機廠也都持相同看法。

根據市調機構Counterpoint最新發布的報告，OPPO已是目前大陸市占率最高的智慧型手機品牌。今年1月，OPPO市占率達到21%，vivo、華為為20%，小米、蘋果市占率則為16%。

OPPO副總裁、中國區總裁劉波在接受《觀察者網》等媒體專訪時，針對當前各行業面臨的晶片短缺問題明白表示，「現在芯片全球缺貨」。

劉波指出，因為消費電子晶片的供應鏈毛利很差，不像汽車跟工業控制類的晶片毛利比較好。消費類電子的價格競爭，對生態的影響導致了供應鏈的問題，這種情況從7、8年前就已經開始了。

劉波認為，毛利差投資就會減少，加上汽車、IOT等需求上升，因此未來兩、三年手機晶片供應鏈仍會很緊張。

一加CEO劉作虎接受證券時報採訪時也表示，「的確整個（手機）行業都在缺芯片，樂觀估計供應鏈緩解也要到2021年底，可能2022年還會缺」。

小米中國區總裁盧偉冰不久前更曾在微博上表示，「今年芯片缺貨，不是缺，而是極缺。」

Realme相關負責人也表示，整體晶片市場都處於缺貨狀態，「高通主芯片、小料都缺貨，包括電源類和射頻類的器件」。