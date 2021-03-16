緯創賣昆山廠給立訊後 成立新公司發展數位生態鏈

緯創昆山廠去年底轉賣給立訊集團，讓出iPhone 組裝供應鏈，緯創在大陸市場的下一步布局，引發關注。昆山市政府新闻办公室官方微博「昆山发布」今天披露，世界經濟論壇15日宣佈全球新增15個「燈塔工廠」，緯創昆山廠位列其中。同時官方也透露，緯創集團在昆山已成立新的公司，發展數位生態鏈。

世界經濟論壇（WEF）評選的「燈塔工廠」，是遴選第四次工業革命的尖端技術應用整合卓有成效、堪為全球表率的領先企業。

此次全球新增的15家「燈塔工廠」，大陸地區有5家入選，其中，台資企業就佔了2家，除了緯創昆山廠，還有富士康。

緯創昆山廠在轉手前績效獲得肯定，緯創智慧全球製造總經理周泓任表示，成功入選「燈塔工廠」，意味著緯創數位化轉型在世界範圍內得到高度肯定。

「昆山發布」進一步披露，目前，緯創集團在昆山已成立新的公司。將整合運用數位生態鏈平台資源，為產業鏈提供技術服務，提升數位化及智慧化能力，協助300家以上產業鏈企業降本提質、增效減存，協同推進數位化產業配套服務。

周泓任則表示，緯創今後在昆山將借助人工智慧、大資料、雲平臺、工業物聯網技術，把數位轉型從生產製造擴大到事務流程，延伸至供應鏈、設計端與用戶端，希望為更多企業提供數位化、智慧化解決方案。