人行副行長建議制定「金融穩定法」 識別高風險機構

中國人民銀行（大陸央行）副行長劉桂平16日在《中國金融》撰文建議，透過「金融穩定法」建立跨行業、跨部門的金融穩定總體工作機制。

劉桂平指出，從風險成因和表現來看，大陸金融風險是多年長期積累形成的，是體制性、機制性、周期性和行為性等因素疊加的結果，風險點多面廣，金融體系脆弱性依然存在。

他表示，防範化解金融風險需要堅實的法律基礎，但大陸現行法律對金融穩定和金融風險防範處置的規定條款分散、過於原則，部門化色彩較濃，缺乏系統完整的規定。

劉桂平提出加快制定金融穩定法的必要性。一是防範化解系統性金融風險的迫切要求。亟待通過立法方式建立金融穩定長效機制，維護政治社會穩定大局。二是及時總結大陸金融風險化解處置經驗，健全金融穩定工作機制的需要。

三是解決金融穩定工作中的突出問題，保障下一階段金融風險防範化解工作順利實施的需要。四是借鑒國際監管改革經驗為我所用的需要。五是加強金融穩定頂層設計和統籌協調，健全金融法治的需要。

他指出，《中國人民銀行法》正在修訂中，但其修改並不能替代、涵蓋金融穩定法的功能，因此這兩部法律立法工作應同步進行，形成互補，共同構成金融穩定長效機制的法律基礎。

至於金融穩定法的具體構想，劉桂平指出，一是透過該法建立跨行業跨部門的金融穩定總體工作機制。二是在該法中構建防範、化解和處置金融風險，維護金融穩定的制度框架。包括建立健全系統性金融風險監測評估制度、構建早期預警與早期糾正制度，以及建立高效聯動、統籌協調的處置機制。

三是在該法中建立健全權威、高效、專業的金融風險處置機制。四是在該法中明確各部門及地方政府職責，壓實各方責任。由人行負責系統性金融風險防範化解，履行最後貸款人職責。