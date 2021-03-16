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外電：北京要求阿里巴巴出售媒體資產
外電引述知情人士表示，大陸政府已經要求阿里巴巴集團剝離（出售持股）其媒體資產，有關此事的討論從今年年初就開始了，該名知情人士說，大陸官員們對阿里巴巴涉足媒體範圍之廣感到震驚。
華爾街日報報導，大陸監管機構審查了阿里巴巴擁有的媒體資產清單。阿里巴巴的主要業務是線上零售，上述知情人士說，大陸官員們對阿里巴巴的媒體權益如此廣泛感到震驚，要求該公司拿出大幅縮減媒體持股的計畫，大陸政府沒有指明哪些資產需要剝離。
路透報導，阿里巴巴在社群平台新浪微博和香港「南華早報」在內的多家新聞媒體都持有股份。
上述知情人士指出，這種影響被視為對中國共產黨及其強大的宣傳機器構成了嚴重挑戰。
阿里巴巴對此沒有給予任何回應。
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