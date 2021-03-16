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大陸1月大幅增持美債229億美元

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸在今年1月大幅增持229億美元至1.0952兆美元。中新社資料照片
大陸在今年1月大幅增持229億美元至1.0952兆美元。中新社資料照片

美國財政部發布的最新數據顯示，今年1月日本所持美債規模上升至1.2767兆美元，大陸持有規模上升至1.0952兆美元。

數據顯示，大陸在今年1月大幅增持229億美元至1.0952兆美元，仍為美國第二大債權國。大陸曾在2020年連續5個月減持美債，6月減持93億美元，7月減持10億美元，8月減持54億美元，9月減持63億美元，10月再度減持77億美元。據路透統計，截至去年10月，大陸持有規模為2017年1月以來最低。

日本今年1月大幅增持美債254億美元至1.2767兆美元，仍為美國第一大債權國。日本在2019年6月超過大陸，成為美國第一大債權國，並保持至今。

數據顯示，外國持有者今年1月共持有美債規模為7.1196兆美元，較去年12月增加488億美元，持有規模連續2個月上升。

澎湃新聞指出，值得注意的是，今年以來美國10年期國債收益率快速上漲，先後突破1%以及1.6%的高點，通膨預期快速上行，關於通膨重啟以及美國聯準會政策轉向話題引發市場熱議。

通膨預期的快速回升，是導致本輪通膨大幅快速上行的主要因素，市場分析認為，新冠疫苗在全球的接種，以及強勁的去年第4季企業財報，加強經濟復甦前景，讓市場開始拋售作為避險資產的國債。

路透引述全球最大的對沖基金、橋水基金創辦人Ray Dalio表示，從經濟學來看投資債券，已變得愚蠢，美國舉債過度正促使投資人轉抱相對更具吸引力的大陸債券。

Ray Dalio認為，如果把通膨納入考量，債券則是一個更為糟糕的投資工具。他警告稱，缺錢的決策者可能加稅，這將使資本流出債券資產，進入其他資產和應稅交易，最終導致流入黃金和比特幣等資產的資金受限。

他說，由於中國大陸對外國投資越加開放，收益率比較有吸引力和人民幣國際化進程，這種勢頭愈發強勁。

通膨 日本

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