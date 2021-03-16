陸商務部：前2月消費市場呈現恢復性增長

針對今年1至2月大陸消費市場情況，大陸商務部消費促進司負責人16日指出，1至2月消費市場呈現恢復性增長，出現新型消費快速發展、就地休閒消費活躍、消費價格穩中有落等特點。

大陸商務部網站披露，該負責人表示，1至2月商品零售額年增30.7%，比2019年同期增長7.7%。其中，限額以上單位通訊器材零售額，比2019年同期增長20%以上，化妝品、金銀珠寶、汽車零售額比2019年同期增長10%以上。

數據顯示，春節黃金周期間，部分電商平台的殺菌消毒電器、運動健身器材等綠色健康類商品銷售年增80%以上；海南離島免稅店銷售額逾人民幣15億元，比2019年春節翻了一倍。

1至2月大陸全國實物商品網上零售額年增30.6%，占社會零售總額比重為20.7%。在外地工作人員與家鄉親人互寄年貨特產成為時尚，1至2月快遞業務量年增1倍。

在餐飲消費方面，數據顯示，1至2月餐飲收入年增68.9%，恢復至2019年同期約96%。年夜飯套餐、半成品年夜飯銷售火熱，春節黃金周外賣平台年夜飯銷售額年增近80%。

春節期間，北京、上海等城市郊區住宿消費額年增2倍以上。春節黃金周電影票房達人民幣78億元，創歷史同期最高記錄，1至2月電影票房比2019年同期增長超過7%。

在消費價格方面，1至2月居民消費價格比去年同期下降0.3%，其中食品價格上漲0.7%，非食品價格下降0.5%。豬肉價格從高點回落，2月豬肉價格比1月下降3.1%，比去年同期下降14.9%。

該負責人稱，今年前兩個月消費市場延續去年第4季以來的回升勢頭，由於去年基數較低，社會零售總額呈現大幅增長。但受疫情影響，流通企業特別是中小微企業經營困難依然較多，居民消費仍受制約，促消費工作還需加力。

大陸商務部稱，隨著大陸疫情防控形勢平穩向好，各項政策措施實施見效，預計後期消費市場總體將繼續呈現恢復性增長態勢。