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成都富士康入選世界經濟論壇「燈塔工廠」

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
成都富士康入選世界經濟論壇「燈塔工廠」。報系資料照
成都富士康入選世界經濟論壇「燈塔工廠」。報系資料照

鴻海科技集團成都園區獲選為2021年度首批燈塔工廠（Global Lighthouse）。圖／鴻海提供
鴻海科技集團成都園區獲選為2021年度首批燈塔工廠（Global Lighthouse）。圖／鴻海提供

世界經濟論壇15日宣布15家入選「燈塔工廠」的企業，其中包括成都富士康及昆山緯創。

中新社報導，全球燈塔網路是由世界經濟論壇與麥肯錫公司合作推出。全球燈塔網路及其69家工廠企業構成一個致力於開發、複製和推廣創新方案的平台。

世界經濟論壇表示，儘管新冠疫情帶來前所未有的影響，93%的燈塔工廠仍然提高產量，並找到新的營收來源。

世界經濟論壇表示，這些領先的創新企業在創造新的收入來源的同時，還維護環境的可持續發展。有53%的燈塔工廠實現顯著而可觀的環境可持續性效益。部分企業減少二氧化碳排放總量，將效率提高10%以上，並將材料使用減少10%以上。

15家新入選全球燈塔網路的企業中，位於大陸境內的包括：蘇州博世、成都富士康、順德美的、青島啤酒、昆山緯創等5家企業。

世界經濟論壇平台總監弗蘭奇斯科•貝蒂說，我們正迎來前所未有的行業轉型時刻，這些燈塔工廠展示了製造和行業發展的未來面貌。

麥肯錫合夥人、製造業全球負責人恩諾•德布林表示，這69家燈塔工廠揭示了企業經營的未來，沒有哪個行業能夠避開數位轉型，但有四大行業正在重建基準，分別是先進工業、包裝消費品、製藥和醫療產品及重工業。

他表示，一種從注重成本控制，轉向推動增長和促進環境可持續性的轉變正在發生。這些燈塔工廠的經營實踐表明，相比投資建設資本基礎設施，透過數位技術提高智慧化生產和經營能力更加有效。

燈塔 疫情

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