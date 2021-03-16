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逆轉！景文科大情色迎新逼學弟妹脫內衣褲 學長姐獲判無罪

她在淘寶網購床褥發惡臭 剪開一看竟有死老鼠

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
床褥內藏有一隻死老鼠，相當嚇人。（微博圖片）
床褥內藏有一隻死老鼠，相當嚇人。（微博圖片）

廣東珠海一名黃姓女子在網購平台淘寶購買的床褥內，竟然藏有一隻死老鼠，賣家只願全額退款。

綜合陸港媒體報導，黃女表示，近日在卧室經常聞到一陣奇怪的異味，家中也多了很多烏蠅聚集，她為了找出臭味來源，與丈夫幾乎翻遍家中每一個角落，連冷氣機內也檢查，仍然找不到臭味來源。

之後，他們終於發現臭味是來自床舖，在仔細檢查下，發現床褥上有一個突起的硬塊，為了找出臭味，他們於是剪開床褥，竟發現裡面有一隻死老鼠！

黃女指，孩子的年紀尚小，大部分時間都躺在床上，擔心死老鼠可能會影響一家人的健康，「我們感染了鼠疫怎麼辦？一想到我每天晚上跟老鼠一起睡，我真的是雞皮疙瘩起來了，太恐怖了」。

事後黃女聯絡淘寶上的賣家，對方表示床褥是找其他工廠製作的，商品薄利多銷，最多只可以全額退款。賣家指，如果黃女一家之後出現不適，經醫院判斷由老鼠所致，可報上有關費用。據了解，黃女現在已將床褥退回。

老鼠 淘寶 廣東

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