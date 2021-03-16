人民幣中間價微貶 專家：升值或已接近尾聲

人民幣兌美元中間價16日報6.5029，貶值19個基點；專家認為，大陸國內景氣高點或已出現，人民幣升值或已接近尾聲。

在岸人民幣15日16:30收盤價報6.5031，23:30夜盤收報6.4998。

此外，中國人民銀行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，16日以利率招標方式進行人民幣100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。

第一財經引述開源證券首席經濟學家趙偉指出，隨著美元指數後續將逐步走強，大陸國內景氣高點或已出現，人民幣升值或已接近尾聲。

他認為，有三條邏輯支撐美元指數逐步走強。首先是隨著獲得疫苗供應更加充足、疫苗接種進度更快，美國疫情的控制將逐漸好於歐洲，經濟修復節奏較歐洲更快。其次美國的政策刺激力度遠遠超過歐洲等其他經濟體，前者因此經濟恢復向上的彈性最大。此外，在經濟更快的修復節奏支持下，美國聯準會政策退出的預期將比歐洲央行等更早升溫。

此外，趙偉認為，經濟形勢、央行態度及資金流向等，均指向美元已進入強勢通道。

興業研究預計，美債收益率仍將繼續上行，收益率進入配置區間後將有助於美元指數反彈。短期內美元兌人民幣匯率「磨頂」，後市美元兌人民幣匯率可能波動區間範圍擴大，但無礙其區間震盪行情。