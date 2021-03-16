習主持中共財經委會議：金融活動全部納入監管

身兼中共中央財經委員會主任、大陸國家主席習近平15日主持召開中共中央財經委員會第九次會議，會議指出，要提升監管能力和水平，優化監管框架，實現事前事中事後全鏈條監管，「充實反壟斷監管力量，增強監管權威性，金融活動要全部納入金融監管」；此外，會議要求研究促進平台經濟健康發展問題和實現碳達峰、碳中和的基本思路和主要舉措。

據央視網報導，習近平在會上指出，大陸平台經濟發展正處在關鍵時期，要著眼長遠、兼顧當前，補齊短板、強化弱項，營造創新環境，解決突出矛盾和問題，推動平台經濟規範健康持續發展；實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革，要把碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局，拿出抓鐵有痕的勁頭，如期實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標。

會議指出，堅持發展和規範並重，把握平台經濟發展規律，建立健全平台經濟治理體系，明確規則，劃清底線，加強監管，規範秩序，更好統籌發展和安全、國內和國際，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張。要加強規範和監管，維護公眾利益和社會穩定，形成治理合力。

會議表示，要提升監管能力和水平，優化監管框架，實現事前事中事後全鏈條監管，充實反壟斷監管力量，增強監管權威性，金融活動要全部納入金融監管。

此外，會議強調，大陸力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，是中共中央經過深思熟慮作出的重大戰略決策，事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體。

會議指出，十四五是碳達峰的關鍵期、窗口期，要重點做好以下幾項工作。要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。要實施重點行業領域減汙降碳行動，工業領域要推進綠色製造，建築領域要提升節能標準，交通領域要加快形成綠色低碳運輸方式。