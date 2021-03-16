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廈門台協促蔡政府重啟小三通

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
小三通航線，金門原有5艘船在經營，但如今僅剩幾艘船停在港區。本報資料照
小三通航線，金門原有5艘船在經營，但如今僅剩幾艘船停在港區。本報資料照

廈門台商協會近日致函政府相關單位及民意代表，請求協助開放小三通航線，讓兩岸民間盡快恢復正常交流。

據澎湃新聞報導，廈門台商協會會長吳家瑩表示，小三通為台商台胞以及台生往返兩岸首選之便捷、經濟的出行方式。由於新冠肺炎疫情蔓延，小三通航線自去年初關閉至今已有一年多之久，給台商、台胞及台生往返兩岸帶來極大不便，他已經一年多沒回台灣了。

吳家瑩稱，廈門和金門僅相隔幾十公里，不少金門人在廈門工作和上學，沒想到小三通因疫情關閉後，至今未能開放。金門人想回家，須先從廈門坐飛機到台北隔離，再從台北坐飛機到金門，一趟下來，成本好幾萬元。

蔡政府是在去年2月10日宣布暫停小三通客運。

吳家瑩表示，廈門是對台最前沿的一座城市，有很多台籍商人、從業人士、青年創業者和學生，若不鬆綁小三通，將會影響他們的正常生活。小三通航線關閉一年多以來，廈門和金門兩地交流幾近中斷，並已經給金門當地經濟以及民眾生活帶來嚴重影響。

他指出，小三通航線讓金門旅遊觀光業十分興旺，如今已十分蕭條了，當前疫情影響趨於緩和，大陸疫情已得到控制，各項經濟活動以及民眾日常生活已恢復。有鑑於此，廈門台商協會才決定致信台灣相關機構、政黨負責人和民意代表，懇請體察民情，體恤民意，盡速協助開放小三通航線，以滿足台商台胞以及台生往返廈金兩地工作、生活以及求學的需求。

他表示，在此過程中，廈門台商協會也積極跟大陸有關部門溝通，希望獲得支持。

吳家瑩說，正常往來對兩岸經濟和民間交流至關重要，為何台灣寧願捨近求遠與帛琉互推旅遊泡泡？卻不開放小三通航線？目前廈門台商協會尚未收到台灣相關單位的正式回覆。

小三通 廈門 台商

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