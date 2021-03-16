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汽車之家 在港二次上市

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
汽車之家董事長龍泉出席香港上市敲鐘。（網路照片）
汽車之家董事長龍泉出席香港上市敲鐘。（網路照片）

大陸汽車網路服務平台汽車之家昨（15）日在港二次上市，收盤上漲2%至港幣180元，市值達到港幣904億元（約新台幣3,254億元），這也是今年首家從美國回歸香港的中概股。

汽車之家主業務提供選車、買車、用車、換車一站式服務，上市募得港幣35.6億元（約新台幣128億元）資金將用來強化數據產品、拓展海外市場等新業務。

不只汽車之家回港上市，後續還有百度、攜程、B站等明星企業將回港二次上市。中信證券之前發布2021年資本市場十大展望報告稱，未來三年香港將有40家左右中概股龍頭集中回歸。

證券之星報導，汽車之家發行價港幣176.3元，此次IPO募資用途，30%用於技術及產品開發；30%孵化新業務；40%提高海內外地位、發展汽車生態系統等。

汽車之家董事長龍泉在敲鐘儀式上稱，十多年間，公司不斷轉型升級，如今已成為大陸移動端日活躍用戶最多的汽車消費者在線服務平台，構建連接汽車行業所有參與者的集成生態系統。

分析認為，汽車之家選擇二次上市，除了對沖美股市場中概股的不確定風險、多元化股東結構以外，並可獲得可觀的融資，增強在包括數據產品、汽車後市場、海外拓展等新業務的落地速度，實現戰略轉型及商業價值最大化。

21世紀經濟報導，近半個月來，全球市場劇烈波動。

香港 資本市場 美股

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