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上汽布局人工智能晶片

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

上汽集團昨（15）日表示，全球汽車晶片短缺屬於行業共性問題，公司相關整車和零部件企業會靈活調整生產節奏，總體影響預計可控，上汽集團並投資布局人工智能晶片，從樣品到批量應用再到升級，還需要一個過程。

澎湃新聞報導，上汽集團日前宣布與邊緣人工智能晶片公司地平線達成全面戰略合作，雙方攜手造晶片，並將很快投入前裝量產。外界預估，人工智能晶片未來也有可能使用在上汽的汽車上。

今年1月，全球汽車產業遭受汽車晶片短缺問題困擾，福特豐田等車企有工廠因此暫時停產。瑞銀（UBS）分析師曾表示，由於晶片供應短缺，全球車企可能在今年第1季損失10萬輛汽車的產量，約占全球第1季產量的4%。不過晶片短缺的影響正在逐漸減弱。

乘聯會秘書長崔東樹認為，晶片短缺目前總體的壓力並不大，主要是汽車零售價格相對穩定，沒有出現明顯的漲價趨勢，這體現庫存對應能力較強。隨著大陸工信部和電子企業全面推動晶片問題的緩解對策，作為技術極其成熟的汽車晶片，供給的新產能會逐步釋放，車市銷量受到晶片短缺的影響不會太大。

福特 豐田 漲價

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