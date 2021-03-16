監管網路交易 將訂責任清單

大陸市場監管總局表示，今年將制訂網路交易平台責任清單，加快推進全大陸網路交易監管平台建設。

路透報導，市場監管總局網監司副司長韋犁表示，今年還將探索對平台企業履行主體責任情況開展評估；制訂實施「網路交易監督管理辦法」。

韋犁指出，完善電子商務法配套制度措施，細化規範網路交易行為、維護公平競爭網路交易秩序、壓實平台主體責任、保障消費者權益等一系列具體制度規則，為監管執法提供更細密、有力的法制支撐。

市場監管總局將展開網路交易監測資訊分發系統建設，啟動全大陸網路交易監管平台建設，即時匯集全大陸網路交易監測資訊，實現監管部門和平台企業間、網店所在地和平台所在地的協查，加強跨地域協同監管。

新華社報導，去年10月至12月，市場監管總局聯合網路市場監管部際聯席會議各成員單位部署展開 「網劍行動」，各地市場監管部門網上檢查網站、網店437.6萬個次，實地檢查網站、網店經營者25.1萬個次，刪除違法商品資訊23.3萬條，責令整改網站2.3萬個次，提請關閉網站2,774次；責令停止平台服務網店6,665個次，查處違法19,976件。