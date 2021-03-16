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工業利潤前二月增35%

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

受到低基期效應加上經濟延續恢復增長，助推大陸前二月經濟數據表現亮眼，包括工業、投資和消費業與上年同期相比增速均大幅衝高，儘管超低基期造成經濟數據在一定程度上的失真，但強勁復甦的動力仍在繼續。

路透報導，大陸國家統計局昨（15）日公布今年前二月規模以上工業企業利潤年增35.1%，高於預期，創下紀錄最高，成長的主要產業包括汽車業大增70%、電氣機械成長69%、航運業成長48%。

前二月社會消費品零售總額人民幣6.97兆元，年增33.8%，高於預期，為1995年1月以來最高。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華昨天表示，從經濟恢復態勢等多方面因素看，2021年大陸經濟繼續保持恢復性增長是有基礎有條件的，第1季經濟增速很有可能出現大幅回升。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，經濟數據強勁，主要是受低基期影響，從2020、2021年兩年數據看，大陸消費、投資仍處於恢復階段，尚未恢復疫情前水準。

凱投宏觀經濟學家Julian Evans-Pritchard認為，年初因大陸疫情散發的出行限制給零售業帶來壓力，但推高了工業增加值和投資，預計今年上半年經濟活動將保持強勁，但下半年增勢將有所減弱。

中海晟融首席經濟學家張一分析，消費需求疲弱主要是兩個因素，一是疫情後的復甦主要穩定企業生產，傳導到居民部門需要一段時日；二是就地過年、疫情零星爆發一定程度上對消費形成抑制作用。

張一指出，經濟能否保持穩定很大程度上依賴於消費需求，未來消費復甦還是取決於第2季整體就業和生產情況。

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