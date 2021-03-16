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房地產稅立法 兩年內啟動

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

大陸官方打房的撒手鐧「房地產稅」又有新進展，大陸官方將「推進房地產稅立法」寫入「十四五」規劃綱要，大陸專家認為，房地產稅將在2023年前啟動立法。

澎湃新聞報導，這份謀劃未來五年發展及2035年遠景目標的「規劃綱要」中再次提及「推進房地產稅立法」，在第21章建立現代財稅金融體制中提到，「推進房地產稅立法，健全地方稅體系，逐步擴大地方稅政管理權。」

華夏新供給經濟學研究院院長、財政部科學研究所原所長賈康認為，根據13屆全國人大的立法安排，房地產稅在本屆人大任期之內會啟動立法。

而按照時間表，第13屆全國人大常委會的任期為2018年3月至2023年3月，這也代表房地產稅，將在2023年前啟動立法。

賈康認為，房地產稅立法作為打造長效機制的一部分勢在必行，但目前房地產稅推進難度比較大，各方或尚未形成共識。

房地產 全國人大 人大常委會

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