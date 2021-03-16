70城房價漲幅 近四月最大

大陸國家統計局昨（15）日公布2月70個大中城市新建商品住宅價格指數，路透估算年漲4.3%，為四個月來最大，房價上漲速度有加快的跡象，尤其一二線城市漲最多，一線城市大漲4.8%、二線城漲4.5%，都高於平均值。

數據顯示，70個大中城市新建商品住宅價格指數，漲勢已經延續65個月，房價持續上揚，若以單月來看，月漲0.4%，也是半年來最大。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，若按月來看，2月一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.5%。二手住宅月漲1.1%，其中，北京、上海、廣州和深圳新房價格分別上漲0.7%、0.5%、0.9%和0.1%。

中新網報導，值得注意的是，當月，北京、上海、廣州、深圳四城二手房價格漲幅分別為1.2%、1.3%、1%和0.9%，包攬了當月70城二手房價月漲幅的前四位。

31個二線城市新建和二手住宅銷售價格月均上漲0.4%，與上月一致。35個三線城市新建和二手住宅銷售價格分別月漲0.3%和0.2%。

諸葛找房數據研究中心分析師陳霄認為，2月受到「就地過年」政策的影響，多數民眾留在當地過年，帶動一線城市房市需求大增，市場活躍度較高。近期滬深廣等城市緊急加碼調控，穩房價穩預期，預計後期隨著政策逐漸發酵，價格漲幅將逐漸回落。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，2月，一線城市仍是房價上漲的主要帶動因素，二、三線城市房價月漲幅依次減弱，表明核心城市市場的動能較強。

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾分析，2月價格上漲的城市數量雖增加，但主要是去年底以來市場熱度的延續，隨著一系列調控政策的穩步推進，3月預計數據會有更顯著反饋。

中指院表示，短期內部分熱點城市房價政策有望繼續收緊。此外，3月為春節後首月，預計房企推盤節奏將明顯加快，市場供應增加，預計3月百城新建住宅價格將保持穩中有漲態勢。