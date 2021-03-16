北京瞭望／大陸經濟的軟預期與硬指標

北京兩會上周開完，李克強的工作報告和記者會也都完成，第14個五年規劃綱要的文本也已公布，按說一切懸念都該落地，現在就坐看「開局」了。然而北京經濟界有觀點認為外界對這次會議解讀不足，沒有能品出軟預期之硬，又沒能摸出硬指標的軟。

中國大陸自從計畫經濟轉向市場經濟之後，宏觀經濟的管理主要依據指標，所以有人說現在是「指標經濟」。而指標很多，大致分為兩大類，一類叫預期指標，那是拿來引導上下內外預期的，高點低點都不怕，不見得一定要完成，所以是軟指標；另一類指標是硬指標，那是定量還要據之考核的，沒完成的話，地方官會被「一票否決」，中央官也要打打屁股。

今次會議指標甚多，被指沒有品出箇中味道的，一個是李克強政府工作報告中，要求今年經濟增長6%左右的，那是個軟指標；另一個是第14個五年規劃中，糧食和能源綜合生產能力的五年指標，這兩個是約束性指標，也叫硬指標。

先說兩個硬指標，被指關注不夠、理解不深，有兩方面的問題，首先，外界沒有大書特書中國的五年規劃，首度列入糧食和能源綜合生產能力的指標；進一步則是，外界沒有注意到中國的五年規劃，首度列入安全保障類指標，那意思就不僅說這兩個指標是硬指標、有約束性，還成了中國安全保障的重中之重。

大陸的十四五規劃設置經濟發展、創新驅動、民生福祉、綠色生態、安全保障五大類20個主要指標。其中首次設置的安全保障類指標沒有大肆宣傳，可能是因人大會議大內宣要求突出民生議題民生指標。但要研究中國經濟的未來，就不能全聽大內宣，因為糧食和能源綜合生產能力，設置成兩個約束性指標，顯示中共決策層真的很著急很擔心，所以要設成又硬又重的指標，勒令完成。

以其中的糧食指標而論，既然已連續17年豐收，還首度設成五年規劃的硬指標，在規劃外的政治上還加了一條「黨政同責」，意思是某省沒完成指標，要拿省長是問，那中共省委書記也跑不了，知道中共現在功勞算黨委、出事行政擔的，就明白其中厲害。所以說未來五年，中國大陸的糧食生產、能源綜合生產能力，才是大陸經濟的重中之重。

再回過頭來，說說軟指標，那是大陸的經濟增長速度。在五年規劃，這回不設GDP具體量化目標，但又作為主要指標予以保留，同時將指標值設定為年均增長保持在合理區間、各年度視情況提出，這一要求之軟，算是首次。

除了首次，還有再次，那就是去年政府工作報告已拿掉這一指標，今年再次寫進報告中，而且各方都比較好奇，因何市場預期都是8%以上，李克強偏寫做成6%，這指標叫做軟上加軟了。

李克強對他重設這一指標的解釋，大意是說低設的原因，因其是個綜合性指標，慮及經濟運行恢復狀況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展。而中國經濟界對重設這一指標，也很快有了理解，有人相信李克強一直有「底線思維」，底線當然低設；有人則認為大陸經濟「恢復性增長」，恐怕沒有預期的那麼好，加上疫情反覆及防控可能被發達國家反超，以及中國就業的危局，是不能不低設。

最近有位經濟界人士私下爆料，說你們都未能看出其深層原因和大道理，設置這個指標最重要的考慮李克強沒說，那就是要降溫，要讓已經有點亢奮的經濟界稍微靜靜。因為經濟增長指標是個預期指標，而中國的國情是，中央預期6%，地方通常要搞到8%，而決策層看到的資料多，也相信不確定因素多，所以必須涼一涼。

第二個理由更有意思，那是說現在國際市場上大宗商品和原油價格狂漲，大宗商品都是由行業寡頭控制的，行業寡頭又都在廣意上是中國民族主義概念中的西方敵對勢力範疇，所以懷疑他們眼見大陸經濟又想大幹快上，於是價格狂漲，那是想暗算中國。現在把中國今年的經濟增長預期指標調低，出去買原料的中國企業聞風收手，中國買買買推高的大宗商品價格回落，是中共決策層有意反攻行業寡頭們一把。

這當然有點陰謀論的意思，但有好似與市場起落吻合，聽聽就算。但今年這個預期指標，應當有軟中帶硬的意思。