房地產熱銷 面積、金額全倍增

2021年，大陸房地產市場在熱銷中開局。大陸國家統計局15日公布的數據顯示，1-2月份商品房銷售面積17363萬平方米，同比增長1.05倍；商品房銷售額19151億元人民幣，增長1.33倍。

中新社報導，銷售數據同比雙翻番，主要受到基數效應的影響。去年同期，受疫情衝擊，中國商品房銷售面積和銷售額同比分別下跌39.9%和35.9%。不過，與2019年同期相比，今年的商品房銷售依然保持較快增長，商品房銷售面積和銷售額分別增長23.1%和49.6%。

貝殼研究院高級分析師潘浩認為，據測算，1-2月份，中國商品房銷售均價為每平方米11030元（人民幣，下同），同比增長14%。潘浩指出，這主要是受東部地區拉動影響。

官方數據顯示，1-2月東部地區的商品房銷售面積佔整體市場44%，高於去年12月份5個百分點。當日公布的70個大中城市房價數據也顯示出，以東部為代表的一二線多個城市房價漲幅較高。

除銷售外，房地產投資也持續恢復。數據顯示，今年1-2月份，大陸房地產開發投資13986億元，同比增長38.3%，與2019年同期相較上漲15.7%。

潘浩分析稱，房地產開發投資同比增速較快主要由於去年1-2月受疫情影響，暫停項目開發建設所致。若不考慮去年疫情影響，近5年1-2月開發投資增速呈逐年上行走勢。

展望今年，他認為，去年3月以來土地成交面積同比增速呈持續上行走勢，按取地到開發3-6個月計算，將對開發投資增速起到積極的促進作用；同時，隨著3月天氣轉暖，北方不利於施工因素消退，預計短期內開發投資增速或將呈穩步上升走勢。