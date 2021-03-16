共享行動電源飆漲 西湖1小時10元

大陸共享類的產品悄悄漲價，連打著「快捷便民」的共享充電寶（行動電源）也跟著漲價，以浙江省杭州市為例，租借費用從最低1小時1元（人民幣，下同），漲到4元起，在西湖邊甚至出現了一小時10元的情況。

錢江晚報報導，在杭州市湖濱商圈，從地鐵一號線龍翔橋C口出來，到B2層的in77湖濱銀泰，入口處就有一個「來電」共享行動電源櫃，一半的行動電源已經被借出，掃碼顯示30分鐘收費1.5元，一天20元。

出了商場，另一個品牌的共享行動電源櫃「街電」，掃碼顯示半小時的收費價格已經漲到2元，24小時是40元。

沿著學士路，一家蘭州拉麵的店門口，怪獸充電每半小時2元，距離十幾公尺的一家超商喜士多店門市，同樣是怪獸充電，價格已經漲到每小時3元。

在西湖音樂噴泉前的一家小店前，也有共享行動電源，是另一個品牌「小電」，幾乎是滿格狀態，暫時無人借出，掃碼才得知，這裡的價格半小時5元，24小時50元。

嚴小姐表示，共享行動電源剛出來的時候，前半小時還免費，因此也就習慣了不帶行動電源出門，真到了手機沒電的時候，找個地方借一下共享行動電源就可以了，越來越多的地方也都有提供，只是沒有想到開始漲價了。