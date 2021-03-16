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大陸運輸機場 2025年增逾30個

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸民航局召開新聞發佈會宣布，十四五時期，中國民航將穩步擴大機場覆蓋範圍，進一步完善國家綜合機場體系，有效支撐國家重大戰略實施，到2025年全國運輸機場新增30個以上。　　

中新社報導，大陸民航局發展計劃司副司長張清表示，十四五時期，中國民航將加快民航重大基礎設施項目建設，實施上海浦東、廣州白雲、深圳寶安、西安咸陽、重慶江北、烏魯木齊地窩堡、長沙黃花、福州長樂等樞紐機場改擴建和廈門新機場、呼和浩特新機場等項目，到2025年，力爭大陸全國運輸機場設計容量達到20億人次，形成基礎設施超前引領民航發展的態勢。

此外，提升樞紐機場運行質量和效率，有效增強機場核心競爭力，通過「智慧機場」建設保障旅客出行體驗更優、服務品質更佳。中國民航還要提升航空貨運支撐能力，建成航空貨運樞紐機場和一批專業化物流設施，有效支撐構建安全可靠、自主可控的供應鏈。

張清稱，十四五時期，中國民航還將穩妥推進以機場為核心的綜合交通樞紐建設，強化樞紐機場與軌道交通銜接，進一步促進機場輻射範圍擴大和世界級機場群打造。

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