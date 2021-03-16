房地產稅立法 估2023年前啟動

大陸官方打房撒手鐧「房地產稅」又有新進展，官方將「推進房地產稅立法」寫入「十四五」規劃綱要中，大陸專家認為，房地產稅將在2023年前啟動立法。

澎湃新聞報導，這份謀劃未來五年發展及2035年遠景目標「規劃綱要」中再次提及「推進房地產稅立法」，在第21章建立現代財稅金融體制中提到，「推進房地產稅立法，健全地方稅體系，漸擴大地方稅政管理權。」

華夏新供給經濟學研究院院長、財政部科學研究所原所長賈康認為，根據十三屆全國人大的立法安排，房地產稅在本屆人大任期之內會啟動立法。

而按照時間表，第十三屆全國人大常委會的任期為2018年3月至2023年3月，這也代表房地產稅，將在2023年前啟動立法。

賈康認為，房地產稅立法作為打造長效機制的一部分勢在必行，但目前房地產稅推進難度比較大，各方或尚未形成共識。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進說，十四五時期會續將房地產稅立法作為一項重要內容，去年和今年政府工作報告中均未提房地產稅立法，但並不代表稅收制度改革會放緩，從大的方向來說，房地產長效機制中房地產稅立法仍是重要內容。

房天下董事長莫天認為，房產稅遲早是要公布，但公布的時間點要注意，由於稅種的公布是暫時的負面衝擊，如果在經濟放緩壓力下，最好緩一緩再推行，今年疫情衝擊下，大環境應該不利於更多稅種的公布。

回顧房地產稅推進過程中的表述，最早可追溯至十年前，2011年公布的「十二五」規劃綱要第47章加快財稅體制改革中提出「研究推進房地產稅改革。逐步健全地方稅體系，賦予省級政府適當稅政管理許可權。」

2016年公布「十三五」規劃綱要，第15章加快財稅體制改革提法變「完善地方稅體系，推房地產稅立法」。