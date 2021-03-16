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二月56城房價漲 創6個月來新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局15日發布數據顯示，70個大中城市中，56個城市2月新建商品住宅價格環比上漲，12個城市環比下跌，2個持平。房價環比上漲城市數量創近6個月來的新高。　　

中新社報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，據測算，2月份70個城市新建商品住宅價格指數平均環比漲幅為0.4%，同比漲幅為4.1%。同環比漲幅均有所擴大，顯示房價出現進一步升溫跡象。

當月，一線城市房價領漲。從新房來看，一線城市新房價格漲幅為0.5%，高於31個二線城市（0.4%）和35個三線城市（0.3%）。從二手房市場來看，一線城市二手房價環比漲幅為1.1%，明顯高於二線城市（0.4%）和三線城市（0.2%）。　　

值得注意的是，當月，北京、上海、廣州、深圳四城二手房價格漲幅分別為1.2%、1.3%、1.0%和0.9%，包攬了當月70城二手房價環比漲幅的前四位。　　

諸葛找房數據研究中心分析師陳霄認為，受到2月份「就地過年」倡議的影響，多數外地務工人員留在當地過年，帶動一線城市樓市需求大量釋放，市場活躍度較高。

近期，滬深廣等多估城市緊急加碼調控，穩房價穩預期，預計後期隨著政策逐漸發酵，價格漲幅或將逐漸回落。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，2月份，一線城市仍是全國房價上漲的主要帶動因素，二、三線城市房價環比漲幅依次減弱，表明核心城市市場的動能較強。

此外，許小樂認為，目前市場熱度出現由一線城市向二線城市傳遞的跡象。二線城市中，西安、合肥、成都等城市新房、二手房房價環比漲幅均在70個城市的前十位，市場熱度較高。隨著一線城市調控的效果逐步顯現，資金有可能轉戰重點二線城市。

一線城市 二手房 北京

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