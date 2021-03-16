百度Apollo Park 廣州開園

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

由廣州市黃埔區、廣州開發區百度聯手打造的Apollo Park（廣州）開園，中國首個自動駕駛MaaS示範基地（Mobility as a Service，出行即服務）日前正式啟動。

中新社報導，黃埔區、廣州開發區下屬國企廣州科學城信息科技集團有限公司還與百度Apollo成立中國首個城市交通數字運營商，通過貼合實際場景持續升級的車路智行算法，提升整個城市通行的效率，共同探索智能交通建設的新業態。

自動駕駛MaaS平台，即自動駕駛出行服務平台，能將各種形式的自動駕駛出行服務集成，結合平台策略為用戶推薦合適的自動駕駛出行方式。面積達三萬平米百度Apollo Park（廣州）園區匯聚了全球規模最大的自動駕駛MaaS車隊，可承載多車型的智能網聯應用測試，具備遠程大數據雲控、營運指揮、車輛維修與標定、產品展出等功能。

目前，百度Apollo已在黃埔區、廣州開發區落地自動駕駛出租車、自動駕駛公交車、微循環小巴、清掃車等各類自動駕駛車輛約50輛，並完成30個自動駕駛接駁站點建設。未來，百度將在該區域部署上百台自動駕駛車輛，近千個自動駕駛接駁站點。百度的Robotaxi也將在該區域進行常態化試運營。　

據悉，百度Apollo還將依託廣州Apollo Park設立自動駕駛國家新一代人工智能開放創新平台，輻射帶動華南區域的自動駕駛、智能網聯的產業發展，推進城市交通運營商新模式的探索。

百度 開發區

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