廣東外貿 前2月同比增逾4成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海關總署廣東分署15日表示，最新數據顯示，今年前2個月，廣東外貿進出口1.18萬億元（人民幣，下同），比去年同期增長40.5%，外貿規模為歷年同期最高值。

中新社報導，廣東一般貿易進出口大幅增長，貿易方式結構進一步優化。前2個月，廣東一般貿易進出口6281.6億元，同比增長46.1%，佔廣東進出口總值的53%；加工貿易3173.3億元，同比增長39.2%。

民營企業佔比提升，內生動力更強。前2個月，廣東民營企業進出口6792.9億元，同比增長45.6%，佔廣東進出口總值的57.4%。

中國香港、美國、歐盟表現好於整體。前2個月，廣東前5大貿易夥伴分別依次為東盟、中國香港、美國、歐盟和台灣，其中，中國香港、美國、歐盟分別同比增長44.9%、75.9%、45%，對東盟、台灣分別同比增長35.7%、32.6%。

宅家類電子消費產品增勢良好。前2個月，廣東出口機電產品5169.9億元，同比增長55%，其中，家用電器492.4億元，同比增長75%；計算機及其零部件453.8億元，同比增長65.6%；手機401.4億元，同比增長21.5%。此外，出口醫療儀器和醫藥品分別同比增長76.3%和93.6%。　　

海關總署廣東分署分析，總體來看，今年前2個月，受國外經濟加速復甦、國內經濟持續穩定恢復、叠加「就地過年」及去年同期低基數影響，廣東外貿實現大幅增長。隨著全球新冠肺炎疫情防控取得積極進展，世界經濟有望恢復性增長帶動全球貿易反彈，預計今年一季度廣東進出口有望繼續大幅增長。

廣東 香港

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