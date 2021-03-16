十四五開局 福建持續向海進軍

今年是大陸「十四五」開局之年，福建繼續「向海進軍」，福建省省長王寧在今年政府工作報告中提出深耕「海上福建」，做好六大灣區建設，促進港灣、產業、城市聯動發展；加快發展福州、廈門國家海洋經濟發展示範區，培育壯大深海養殖、臨海工業、海洋生物醫藥、海水綜合利用等產業。

中新社報導，福建今年將建設廈門國際航運中心、福州國際深水大港，整體連片開發東吳、江陰、古雷、泉州灣等重點港區；提升自然資源部海島研究中心、第三海洋研究所等國家級平台功能，建設一批海洋協同創新平台，打造藍色矽谷。

福建省海洋與漁業局局長林錫能表示，將加快構築海洋漁業科技創新高地，推進信息、裝備、生物技術等重點領域創新；加快產業轉型升級；發展碳匯漁業，加強漁業資源保護和生態修復，促進漁業綠色低碳發展。

福建打造海洋強省，近幾年，福建海洋經濟穩步發展。官方統計數據顯示，2020年福建省海洋生產總值1.15萬億元（人民幣，下同），位居全國第三；水產品總產量830萬噸，同比增長1.94%；漁民人均純收入2.42萬元，同比增長5.27%。

過去一年，福建推進福州、廈門兩個國家海洋經濟發展示範區建設，實施示範項目204個，完成投資413億元；新創建晉江、詔安、東山3個海洋產業發展示範縣，策劃生成項目101個；遠洋漁業逆勢增長，全年更新改造遠洋漁船38艘，產量58萬噸，同比增長12.3%。

此外，將以3年內建造100台「振漁」系列平台、實現一萬噸類野生大黃魚年產量計畫的「百台萬噸」養殖平台建設項目，兩天前在連江縣開工。此次開工擬建設10台海魚養殖平台。這一項目的建設，將實現傳統養殖業向深遠海、智能化發展，推動連江打造福建省最大、中國一流的深遠海養殖基地。

步入「十四五」時期，福建漁業生產實現「開門紅」。今年1月，福建水產品量增價優、產銷兩旺，總產量約52萬噸，同比增長3%；主要養殖品種價格上漲，鮑魚塘邊交貨價格較去年同期從每斤35元漲至40元；建設15條水產加工生產線、3個冷庫，水產加工龍頭企業擴大產能，部分漁用飼料等企業產量較去年同期平均增幅達20%以上。

林錫能表示，將用加工提升漁業、用休閒拓展漁業、用品牌做強漁業，繼續全方位推動海洋與漁業高質量發展，預計今年福建海洋生產總值增長8%左右。