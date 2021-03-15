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習近平主持中央財經會議 要健全平台經濟法律法規

聯合報 / 特派記者呂佳蓉/北京即時報導
電商平台經濟愈來愈重要，圖為浙江省湖州市的青年創業者在產業園眾創空間工作。（新華社資料照）
電商平台經濟愈來愈重要，圖為浙江省湖州市的青年創業者在產業園眾創空間工作。（新華社資料照）

中共總書記習近平今日（15日）下午主持召開中央財經委員會第九次會議。會議強調，要堅持正確政治方向，堅持發展和規範並重，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張，還要加快健全平台經濟法律法規。此外更強調金融活動要全部納入金融監管。

據陸媒央視網消息，習近平在講話中稱，大陸平台經濟發展處在關鍵，要著眼長遠、兼顧當前，補齊短板、強化弱項，營造創新環境，解決突出矛盾和問題，推動平台經濟規範健康持續發展。

會議指出，近年來平台經濟快速發展，在經濟社會發展全域中的地位和作用日益突顯。同時也存在一些突出問題，一些平台企業發展不規範、存在風險，平台經濟發展不充分、存在短板，監管體制不適應的問題也較為突出。

會議強調，要堅持正確政治方向，從構築國家競爭新優勢的戰略高度出發，堅持發展和規範並重，把握平妹經濟發展規律，建立健全平台經濟治理體系，加強監管，規範秩序，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張。

會議也稱，要提升監管能力和水準，優化監管框架，實現事前事中事後全鏈條監管，充實反壟斷監管力量，增強監管權威性，金融活動要全部納入金融監管。

此外，會議聽取了大陸國家發展改革委、中國人民銀行、國家市場監管總局關於促進平台經濟健康發展的彙報，聽取了國家發展改革委、生態環境部、自然資源部關於實現碳達峰、碳中和的總體思路和主要舉措的彙報。

大陸國務院總理、中央財經委員會副主任李克強，中央書記處書記、中央財經委員會委員王滬寧，大陸國務院副總理、中央財經委員會委員韓正出席會議。

習近平 國務院

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