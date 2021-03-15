大陸1-2月全社會用電量大增22% 創十年新高

大陸今年前兩個月主要經濟指標均顯著彈升，根據大陸國家能源局發布的訊息，1至2月大陸全社會用電量達1.26兆千瓦時，年比也大增22.2%，增速較去年同期提高30個百分點，創近十年新高。

大陸國家統計局15日公布，今年1至2月，大陸規模以上工業增加值年比增長35.1%，固定資產投資增長35.0%，社會消費品零售總額增長33.8%，貨物進出口總額增幅也達32.2%。

另一項能具體反映經濟現況的用電量，同樣出現明顯成長。

財新網指出，大陸今年前兩個月用電量增速創新高的原因，一方面是因去年同期基期較低。去年1至2月因新冠肺炎疫情爆發，大陸全社會開工不足，導致用電量下降7.8%。

另一方面，今年1月，受寒潮天氣影響，大陸多地用電量屢創新高，部分地區甚至出現供電緊張。大陸國家發改委秘書長趙辰昕就表示，今年1月7日晚間，大陸全國高峰負荷達到11.89億千瓦，比2020年夏季峰值足足增長了10%以上。

此外，今年春節大陸多個省份呼籲民眾「就地過年」，也一定程度提振了用電量增長。

從產業別來看，今年前兩個月，大陸第一、二、三產業用電年比增幅分別為26.4%、22.5%、24.7%，另；城鄉居民生活用電量增長2.1%

財新網表示，大陸過去十年，除去年1至2月用電量出現年比大幅下降外，前兩個月全社會用電量年比增幅多在2.5%至13.3%。大陸上一次1至2月全社會用電量增速創新高出現在2010年，當時同樣是受前一年比較基期低及寒潮等因素影響。

2010年前兩個月，大陸全社會用電量增幅曾達26%，當年1月5日，甚至有多個省份傳出用電負荷高漲、電煤供應緊張和拉閘限電的消息。

展望2021年，中國電力企業聯合會預測，大陸全年用電量將增長6%至7%，比2020年提高三個百分點以上，同時今年大陸局部地區用電高峰時段仍將出現電力供應偏緊甚至緊張的問題。