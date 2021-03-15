大陸兩會發布工作報告 資誠：台商應調整因應新局

中國大陸在2020年底發布「十四五規劃」，並正式以「雙循環」作為未來新的發展政策，而在2021年3月11日剛閉幕的兩會也對外發布《政府工作報告》，揭示未來稅收改革與經濟發展方向。資誠聯合會計師事務所建議，台商應參考此報告的指導性方向，重新審視在大陸的營運布局，做好相應調整來因應新的開局。

資誠會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，報告中與財稅政策相關的三個重點值得注意，一、持續執行結構性減稅，鼓勵中小企業發展；二、支持企業科技創新，加大稅收優惠政策；三、持續吸引高端人才，提供減稅優惠。

徐丞毅指出，未來若為月收入人民幣15萬以下的中小企業（小規模納稅人），將免徵增值稅；而適用小型微利企業的中小企業，年應納稅所得低於人民幣100萬元，實質稅率降5%，人民幣100萬到300萬元，實質稅率維持10%。科技創新上，製造型企業研發費用加計扣除比例提高為100%，增值稅增量留底稅額也有機會申請退稅。此外，大陸各地近期也紛紛祭出高端人才落戶購房、個人所得稅實質稅率不超過15%的優惠等。

徐丞毅說，在大陸的台商多會依據政策的風向調整自身的發展，因此有可能加速大陸子公司的轉型升級，搭配更多高端人才，享受相關優惠政策。而針對逐漸無法與紅色供應鏈競爭的大陸製造廠，面臨財稅政策不對等競爭的情況，也可能需提前思考縮編大陸製造廠規模，改以中小企業的型態試當地水溫。